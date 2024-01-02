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İsrail Halkının Yalnızca Yüzde 15'i Netanyahu'nun Görevde Kalmasını İstiyor - Son Dakika
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İsrail Halkının Yalnızca Yüzde 15'i Netanyahu'nun Görevde Kalmasını İstiyor

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın sadece yüzde 15'inin, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini ortaya koydu. Ankete katılanların çoğunluğu ise farklı siyasetçileri başbakan olarak görmek istediklerini belirtti.

İsrail Halkının Yalnızca Yüzde 15\'i Netanyahu\'nun Görevde Kalmasını İstiyor
02.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 18:55
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İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın sadece yüzde 15'inin, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini ortaya koydu.

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette, rast gele seçilen 756 İsrailliye Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona ermesinin ardından kimi İsrail başbakanı olarak görmek istedikleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların sadece yüzde 15'i savaştan sonra da Netanyahu'nun başbakan olmasını desteklerken, yüzde 23'ü ise Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ı başbakan olarak görmek istediklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 4'ü ise Netanhayu dışında herhangi birini başbakan olarak tercih edeceklerini, yüzde 30.5'i ise görüş belirtmek istemediklerini dile getirdi.

Enstitü, kamuoyu yoklamasının rastgele örneklem yöntemiyle 756 kişi üzerinden yapıldığını, hata payının yüzde 3.5 olduğunu kaydetti.

Katılımcıların Gazze'ye saldırıların sona ermesinin ardından İsrail Başbakanı olarak görmek istedikleri siyasetçiler arasında eski Başbakan Naftali Bennett, ülkedeki muhalefet lideri Yair Lapid, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yaov Gallant, Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen ile Ekonomi Bakanı Nir Barkat yer aldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, 29 Aralık'ta 700 katılımcı ile yaptığı kamuoyu yoklamasında, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un İsrail Parlamentosu'nda 16 sandalye alabileceğini ortaya koymuştu.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda şuan 32 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA
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