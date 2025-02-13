İsrail-Hamas Esir Takası Krizi Çözülüyor

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(ANKARA) - İsrail merkezli medya, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasından kaynaklanan krizin, çözülme yoluna girmeye başladığını, İsrailli üç esirin cumartesi günü serbest bırakılmasının beklendiğini bildirdi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasından kaynaklanan krize ilişkin "Hamas, esirlerin serbest bırakılmasını askıya alacağını duyurduktan sonra, esir takası anlaşmasında patlak veren kriz çözülme yoluna girmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Haberde, İsrailli üç esirin cumartesi günü serbest bırakılmasının beklendiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, hem İsrail hem de Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasının başarılı olmasını istediğini ve Hamas'ın anlaşmaya devam etme istekliliğini gösteren mesajlar yolladığını söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın cumartesi günü öğlene kadar rehineleri serbest bırakmaması durumunda Gazze ateşkesi anlaşmasını sonlandıracağını ve savaşı yeniden başlatacağını söylemişti. Netanyahu'nun tehditi, Hamas'ın İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle bir sonraki rehineleri serbest bırakmayı erteleyeceğini açıklamasından bir gün sonra geldi.

Hamas, İsrail'in ihlallerini sivil halka ateş açarak ve Gazze'de yerinden edilmiş sivillere yönelik yardım malzemelerine, özellikle çadırlara erişimin engelleyerek ateşkes kurallarını ihlal ettiğini belirtiyor.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, 33 İsrailli rehin, yüzlerce Filistinli tutukluya karşılık serbest bırakılacak. İkinci aşamaya ilişkin görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da geçen hafta başladı.