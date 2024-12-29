İsrail, Hamas Lideri Heniyye'yi Tahran'da Suikastle Öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Hamas Lideri Heniyye'yi Tahran'da Suikastle Öldürdü

İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'yi Tahran'da düzenlediği suikastle öldürdüğü iddia edildi.

29.12.2024 16:46
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İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Tahran'da misafir edildiği konukevindeki odasına daha önceden yerleştirilen "hassas bomba" ile öldürdüğü öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail'in Hamas lideri Heniyye'ye 31 Temmuz'da düzenlediği suikasta ilişkin detaylar paylaşıldı.

Haberde, Hamas lideri Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da son derece "hassas ve titizlikle" hazırlanmış bir planla Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad tarafından hedef alındığı belirtildi.

Habere göre, suikast planı üzerine aylar boyunca çalışan Mossad, Heniyye'nin hareketlerini uzun süre dikkatle takip etti ve Hamas liderinin İran'a düzenlediği ziyaretlerde aynı konukevinde ve odada kaldığını tespit etti.

Kanal 12'ye konuşan kaynaklar, suikastın İsrail'in yürüttüğü "en karmaşık ve hassas operasyonlardan biri" olduğunu iddia ederken, Heniyye'nin misafir edildiği İran Devrim Muhafızlarına ait konukevindeki odasına uzaktan infilak ettirilen "hassas bir bomba" yerleştirildiğini öne sürdü.

Suikast akşamı büyük zorlukla karşılaşıldığını belirten kaynaklar, "Heniyye'nin kaldığı odanın kliması bozulduğunda operasyon büyük bir zorlukla karşılaştı ve arıza nedeniyle odadan çıkarılabilirdi, ancak bakım ekibi arızayı giderdi." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye, bir konukevinde 31 Temmuz'da düzenlenen suikast sonrası hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Heniyye'ye düzenlenen suikastı Tel Aviv'in yaptığını ilk kez doğrulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Hamas Lideri Heniyye'yi Tahran'da Suikastle Öldürdü - Son Dakika

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