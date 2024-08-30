İsrail, Han Yunus'ta su sağlayan hatları yıktı - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'ta su sağlayan hatları yıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 22 gün süren saldırıları sırasında, Tel Aviv tarafından 'insani bölge' olduğu ileri sürülen bölgeye su sağlayan hatları yıktı. İsrail'in geri çekilmesiyle bölgede geniş çapta tahribat meydana geldi ve 10 Filistinlinin cesedi bulundu. Sivil savunma ekipleri enkaz altındaki kayıpları arama çalışmaları yürütüyor.

30.08.2024 15:17
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 22 gün süren saldırıları sırasında Tel Aviv tarafından "insani bölge" olduğu ileri sürülen bölgeye su sağlayan hatları yıktığı belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Müdürü Muhammed el-Mugayyir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde çekildiği Han Yunus'ta 10 Filistinlinin cesedinin bulunduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun geri çekilmesiyle, bölgede altyapı, konutlar, hayati binalar ve yollarda meydana gelen geniş çapta tahribatın ortaya çıktığını aktaran Mugayyir, "İsrail ordusu saldırıları sırasında insani olduğunu iddia ettiği bölgelerde halka su sağlayan ana su hatlarını yok etti." dedi.

Mugayyir, sivil savunma ekiplerinin, enkaz altındaki, yol ve caddelerdeki kayıpları arama çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılmasını istemişti.

İsrail güçleri 9 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde saldırıların başından bu yana defalarca girdiği Han Yunus'ta saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Ordu birlikleri, üç haftadır Han Yunus başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evlerini ve yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hava ve topçu saldırılarıyla hedef alıyor. Söz konusu saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail ordusu 22 gün önce başlattığı saldırıların ardından sabah saatlerinde kentin doğusunda nüfuz ettiği bölgelerden çekilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Han Yunus'ta su sağlayan hatları yıktı - Son Dakika

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