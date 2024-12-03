İsrail, Han Yunus\'ta Tahliye Uyarısı Yaptı

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İsrail ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla Han Yunus'un kuzeyindeki 5 mahallenin sakinlerinden bölgelerini derhal terk etmelerini, insani ve güvenli olduğu savunulan yerlere gitmelerini istedi.

"VURACAĞIZ"

Açıklamada, söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlendiği iddia edilerek bu bölgelerin vurulacağı bildirildi.

Ordunun boşaltılmasını istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu mahallelerden üçü, İsrail'in "insani ve güvenli" olarak ilan ettiği bölgede yer alıyor ve binlerce Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.