İsrail Hapishanelerinde Filistinli Hastalar Tehlikede

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İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli iki hastanın durumunun kritik olduğu ve tedaviden mahrum bırakıldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Gilboa hapishanesinde tutulan iki Filistinlinin sağlık durumu konusunda uyarı yapıldı.

Söz konusu Filistinlilerden 44 yaşındaki Ferhan Aside'nin avukatı tarafından ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, Aside'nin İsrail tarafından gözaltına alınmadan önce kalp rahatsızlığı olduğu ve iki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Aside'nin kalp kaslarının yüzde 30 oranında işlevini yerine getirebildiği ve kendisine kalp pili takılması gerektiği ifade edildi.

Hapishanede tutulan diğer bir Filistinli olan 33 yaşındaki Murad Kabha'nın ise uyuz hastalığına yakalandığı ve hastalığının ciddi oranda kötüleştiği bilgisine yer verilerek, 7 yıl önce ağır bir yaralanma geçirerek sol ayağında şiddetli bir ağrı hissettiği ifade edildi.

Filistinlilerin tedaviden mahrum bırakıldığı ve bu nedenle sağlık durumlarının kritik olduğu vurgulanarak, tıbbi ihmallerden İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine İsrail cezaevinde tutulan Filistinliler için "üzerlerine düşen rolü yerine getirme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri 7 Ekim 2023'ten bu yana 12 bin 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu dönemde İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 835 Filistinli hayatını kaybetti.