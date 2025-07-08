İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklu Sayısı 10,800'e Ulaştı

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 10 bin 800'e çıktığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.

Temmuz 2025'e kadar İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 10 bin 800'e çıktığı, İsrail ordusuna ait kamplarda alıkonulan Filistinlilerin bu sayıya dahil edilmediği belirtildi.

Bu rakamın, 2000-2004 yılları arasındaki Aksa İntifadası olarak da bilinen İkinci İntifada'dan bu yana kayda geçen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekildi.

İsrail hapishanelerinde 2'si Gazzeli olmak üzere 50 Filistinli kadın ile 450'den fazla çocuğun tutulduğu ifade edildi.

İsrail'in hiçbir suçlama veya yargılama olmaksızın hapishanede tuttuğu "idari tutuklu" olarak bilinen Filistinlilerin sayısının 3 bin 629 olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail hapishanelerinde bu "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılan 2 bin 454 Filistinlinin bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun kamplarında tutulan Gazzelilerin ise bu sayının içinde yer almadığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Ağustos 2024'te yapılan açıklamada, "İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisi'nin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.