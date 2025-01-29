İsrail Hapishanelerinde İki Filistinli Öldü

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Gazze Şeridi'nden alıkonulan 2 Filistinlinin, İsrail hapishanelerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler, Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ve "Zamir" İnsan Hakları Kurumu tarafından konuya dair ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusundan, Mahmud Şerif Aseli'nin (35) 17 Mayıs'ta, İbrahim Adnan Aşur'un (25) 23 Haziran'da hayatını kaybettiğine, her ikisinin de Gazze'den olduğuna ilişkin bilgi alındığı belirtildi.

Aseli'nin Mart 2024'te İsrail'in saldırıları sırasında Gazze kentindeki Şifa Hastanesinden alıkonulduğu, yakınlarının daha sonra aldığı bilgiye göre Aşkelon Hapishanesinde tutulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, alıkonulduktan sonra bir kurumdan ailesine Aseli'nin vefat ettiğine ilişkin bilgi geldiği, daha sonra Aşkelon Hapishanesinde olduğu ardından da söz konusu Filistinlinin Mayıs 2024'te öldüğü bilgisinin ulaştığı aktarıldı.

Ailesi, 4 çocuk babası Aseli'nin herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını vurguladı.

Aşur ise 14 Şubat 2024'te Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesinden alıkonuldu.

Açıklamada, Aşur'un herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dikkat çekilirken Ofer Askeri Cezaevinde tutulduğu ve 23 Haziran'da öldüğü yönünde İsrail makamlarından ailesine bilgi geldiği belirtildi.

İsrail'in sadece alıkoyduğu ya da gözaltına aldığı Filistinlileri öldürmekle kalmadığı aynı zamanda yakınlarına akıbetlerine ilişkin aldatıcı bilgiler verdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana hapishanelerde hayatını kaybeden ve kimliği bilinen Filistinlilerin sayısının 58'e yükseldiği, bunlardan 37'sinin Gazze'den olduğu bildirildi.