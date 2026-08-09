İsrail Hapishanesinde Filistinli Esir Hayatını Kaybetti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Gazze Şeridi'nden alıkonulan 36 yaşındaki Filistinli bir esirin İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

FKÖ'ye bağlı Esirler ve Eski Tutuklular İşleri Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nden alıkonulan İhab Muhammed Abdulkadir Diyab isimli Filistinli esirin ölüm haberini kendilerine ilettiği belirtildi.

İsrail'in Diyab'ın bazı hastalıkları olduğu yönünde bilgi verdiği ancak bunun Filistinli esirin ailesi tarafından yalanlandığı kaydedildi.

Ailesi, 36 yaşındaki Diyab'ın alıkonulduğu sırada hiçbir hastalığı bulunmayan sağlıklı biri olduğunu ifade etti.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde özellikle Gazze'den alıkonan Filistinli esirlere çeşitli işkence ve kötü muamelenin sürdüğüne dikkat çekildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 53'ü Gazze Şeridi'nden olmak üzere ölen Filistinlilerin sayısının 91'e yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde 1967 yılından beri ölen Filistinli esirlerin sayısı ise 328 olarak aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in hapishanelerde tuttuğu Filistinlilere yönelik işkencelerin son bulması için uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi çağrısının yapıldı.