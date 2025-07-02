İsrail Hapishanesinde İşkence: Filistinli Genç Kısmi Felç Geçirdi

İsrail hapishanesinde işkencelere maruz kalan 19 yaşındaki Filistinli gencin kısmi felç geçirdiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha bölgesi sakinlerinden 19 yaşındaki Muhammed Nesim Ebu el-İzz isimli gencin şubat ayından beri İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtildi.

İdari tutuklu olarak Necef bölgesindeki bir hapishanede çeşitli darp ve işkencelere maruz kaldığı belirtilen Ebu İzz'in, İsrail hapishanesinde gördüğü işkenceler sonucu kısmi felç geçirdiği ifade edildi.

Ebu İzz'in bir süredir devam eden işkenceler nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı aktarılan açıklamada, Filistinli gencin ihtiyaçlarını karşılamayacak şekilde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinli gencin Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi'nde belinden ameliyat olduktan sonra Ramle Hapishanesi polikliniğine kaldırıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, 19 yaşındaki Ebu İzz'in hala vücudunun alt kısmında hareket kısıtlığı yaşadığı aktarıldı.

Ebu İzz'in tutuklanmadan önce sağlıklı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ebu İzz, işgalcinin hapishanelerinde sistematik işkencelere maruz kalan Filistinli kurbanlara bir yenisi olarak eklendi." denildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerinde onlarca Filistinlinin işkenceler altında yaşamını yitirdiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, 47'si kadın ve 440'tan fazlası çocuk olmak üzere 3 bin 562 Filistinliyi "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında alıkoyuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı 2 bin 214 Filistinli bulunurken, toplamda 10 bin 400 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 310 tutuklu hayatını kaybetti, bunların 73'ü, 7 Ekim 2023'ten sonra cezaevinde can verdi.