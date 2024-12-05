İsrail Hapishanesinde Tutuklu Filistinli Mahut - Son Dakika
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İsrail Hapishanesinde Tutuklu Filistinli Mahut

42 yaşındaki Filistinli Ala Mervan Hamza Mahlavi, İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti.

05.12.2024 21:16
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İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 42 yaşındaki Filistinli Ala Mervan Hamza Mahlavi'nin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Gazze Şeridi sakinlerinden Mahlavi'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mahlavi'nin 21 Aralık 2023'ten bu yana İsrail tarafından tutulduğu kaydedilen açıklamaya göre yakınları Mahlavi'nin tutuklanmadan önce herhangi bir kronik hastalığı olmadığını sadece gözlerinden birinde sorun olduğunu belirtti.

Ulaşılan son bilgilere göre Mahlavi'nin, kasım ayının sonlarında İsrail Assaf Harofeh Hastanesi'ne nakledildiği ve burada sabah saatlerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Mahlavi'nin Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda babasının hayatını kaybettiği gün gözaltına alındığı ifade edildi.

Filistinli Mahlavi'nin en büyüğü 16, en küçüğü 8 yaşında 4 çocuk babası olduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde kimlikleri belirlenen can kayıplarının sayısının 49'a yükseldiği, bunlardan 30'unun Gazze Şeridi'nden olduğu kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin İsrail Cezaevi İdaresi'ne dayandırdığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin 300 Filistinli tutuklunun olduğu belirtiliyor.

Heyetten yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait kamplarda Gazze'de alıkonulan yüzlerce Filistinli aleyhinde zorla kaybetme suçu işlendiği aktarılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hapishanesinde Tutuklu Filistinli Mahut - Son Dakika

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