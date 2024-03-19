İsrail hapishanesinde tutuklu lider Mervan Barguti gardiyanlar tarafından dövüldü

İsrail hapishanelerinde tutuklu olan Filistin'in Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti'nin gardiyanlar tarafından "sopalarla" dövüldüğü bildirildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Filistin Esirler Cemiyeti ve Barguti'nin eşi Fedva, İsrail hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına mahkum Filistinli liderin gardiyanların şiddetine uğradığını söyledi.
Hapishanede gardiyanlar tarafından "sopalarla" saldırıya uğradığı belirtilen Barguti'nin, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ülkelerden, harici bir tıbbi tedavi almak için müdahale talebinde bulunduğu aktarıldı.
Filistinli liderin aldığı yaralar nedeniyle gözünün yanından kanama geçirdiği belirtildi.
Barguti'nin eşi Fedva ve Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, sağlık durumu takip edilmediği halde Filistinli liderin hayatıyla ilgili endişelendiklerini söyledi.
Faris, 65 yaşındaki Barguti'nin 21 yıldır hapishanede olduğunu ve İsrail'in Filistinli liderin "sağlık sorunlarını gerekçe göstererek aniden öldüğünü açıklamalarından kaygılandıklarını" kaydetti.
Gardiyanlar tarafından şiddet gördüğü belirtilen Barguti'nin hücre hapsinde yeterli yiyecek alamadığı, yerde uyumaya zorlandığı ve hücresinin gardiyanlarca günde üç kez arandığı da dile getirildi.
Barguti, ocakta "insanlık dışı koşullarda tutulduğu" gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu. İsrail Cezaevi Hizmetleri, Filistin yönetimi tarafından kendisi adına basın açıklaması yapıldığını, bunun tutukluluk koşullarının ihlali anlamına geldiği iddiasıyla, Barguti'ye hücre hapsi vermişti.
Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Haziran 1959'da doğan Barguti, dört İsrailli ve bir Yunan keşişin ölümünün yanı sıra cinayete teşebbüs ve cinayet amacıyla komplo kurmak iddiasıyla Haziran 2004'te cinayetler için toplam beş müebbet, cinayete teşebbüs ve komplo suçundan da ilave 40 yıl ceza almıştı.
Hapishanede olmasına rağmen siyasi gücünü muhafaza etmeyi başaran Barguti, Şubat 2007'de Hamas ile El Fetih arasında arabulucu oldu ve 2009'da gıyaben El Fetih liderliğine seçilmişti.
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