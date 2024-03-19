İsrail hapishanesinde tutuklu lider Mervan Barguti gardiyanlar tarafından dövüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail hapishanesinde tutuklu lider Mervan Barguti gardiyanlar tarafından dövüldü

Filistin'in Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti'nin İsrail hapishanesinde gardiyanlar tarafından sopalarla dövüldüğü bildirildi. Barguti'nin eşi ve Filistin Esirler Cemiyeti, liderin şiddete uğradığını ve sağlık durumunun endişe verici olduğunu belirtti. Barguti'nin hücre hapsinde kötü koşullar altında tutulduğu ve yeterli yiyecek alamadığı da dile getirildi.

19.03.2024 21:31  Güncelleme: 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hapishanelerinde tutuklu olan Filistin'in Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti'nin gardiyanlar tarafından "sopalarla" dövüldüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Filistin Esirler Cemiyeti ve Barguti'nin eşi Fedva, İsrail hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına mahkum Filistinli liderin gardiyanların şiddetine uğradığını söyledi.

Hapishanede gardiyanlar tarafından "sopalarla" saldırıya uğradığı belirtilen Barguti'nin, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ülkelerden, harici bir tıbbi tedavi almak için müdahale talebinde bulunduğu aktarıldı.

Filistinli liderin aldığı yaralar nedeniyle gözünün yanından kanama geçirdiği belirtildi.

Barguti'nin eşi Fedva ve Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, sağlık durumu takip edilmediği halde Filistinli liderin hayatıyla ilgili endişelendiklerini söyledi.

Faris, 65 yaşındaki Barguti'nin 21 yıldır hapishanede olduğunu ve İsrail'in Filistinli liderin "sağlık sorunlarını gerekçe göstererek aniden öldüğünü açıklamalarından kaygılandıklarını" kaydetti.

Gardiyanlar tarafından şiddet gördüğü belirtilen Barguti'nin hücre hapsinde yeterli yiyecek alamadığı, yerde uyumaya zorlandığı ve hücresinin gardiyanlarca günde üç kez arandığı da dile getirildi.

Barguti, ocakta "insanlık dışı koşullarda tutulduğu" gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu. İsrail Cezaevi Hizmetleri, Filistin yönetimi tarafından kendisi adına basın açıklaması yapıldığını, bunun tutukluluk koşullarının ihlali anlamına geldiği iddiasıyla, Barguti'ye hücre hapsi vermişti.

Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Haziran 1959'da doğan Barguti, dört İsrailli ve bir Yunan keşişin ölümünün yanı sıra cinayete teşebbüs ve cinayet amacıyla komplo kurmak iddiasıyla Haziran 2004'te cinayetler için toplam beş müebbet, cinayete teşebbüs ve komplo suçundan da ilave 40 yıl ceza almıştı.

Hapishanede olmasına rağmen siyasi gücünü muhafaza etmeyi başaran Barguti, Şubat 2007'de Hamas ile El Fetih arasında arabulucu oldu ve 2009'da gıyaben El Fetih liderliğine seçilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesinde tutuklu lider Mervan Barguti gardiyanlar tarafından dövüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de Kanser Hastası Çocuklar İçin Öğretmenler Kan Bağışında Bulundu
    21:35 Kayseri'de Kanser Hastası Çocuklar İçin Öğretmenler Kan Bağışında Bulundu

    Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen öğretmenler, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu. Ramazan ayında kan bağışının azaldığını belirten yetkililer, düzenli kan bağışının önemine dikkat çekti. Kan stoklarının azalmasıyla riskli ameliyatların arttığına dikkat çeken yetkililer, kan bağışının bir kişiye değil, birden fazla kişiye hayat olduğunu vurguladı.

  • Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
    21:34 Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde sıkışan kadın sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Antalya Kepez'te tamamlanan kentsel dönüşüm projesinde 545 konut teslim edildi
    21:33 Antalya Kepez'te tamamlanan kentsel dönüşüm projesinde 545 konut teslim edildi

    Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde tamamlanan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 545 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine teslim edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, projenin önemine vurgu yaparak, belediyelerin güvenli ve depreme dayanıklı konut stoklarını hızlı ve adil bir şekilde yapması gerektiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise projenin tamamlanmasına ilişkin verdiği sözü tuttuğunu ifade etti.

  • İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını bıçakla öldürdü
    21:33 İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını bıçakla öldürdü

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi tartıştığı karısını mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.T., polis merkezine giderek eşinin kendisine saldırdığını iddia etti.

  • Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın yargılaması devam ediyor
    21:19 Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın yargılaması devam ediyor

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi Serdarbey Apartmanı'nın yargılaması devam ediyor. Tutuklu sanık, binayı teknik uygulama sorumlusunun denetiminde ve ilgili kurumların kontrolünde eksiksiz ve hatasız yaptığını savunuyor. Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

  • Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
    21:19 Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

    Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacak.


20:40 Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna’ya asker göndermek için hazırlık yapıyor Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna'ya asker göndermek için hazırlık yapıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu
20:21 Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı
19:02 CHP lideri Özgür Özel’in ’’Erdoğan’a oy var mı’’ sorusuna yine aynı yanıt geldi CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi
18:50 Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 21:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail hapishanesinde tutuklu lider Mervan Barguti gardiyanlar tarafından dövüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement