İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli mahkum hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli mahkum hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli mahkum hayatını kaybetti

İsrail'in Nafha Hapishanesi'nde tutulan Filistinli Halid eş-Şaviş'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Filistinli yetkililere göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere uygulanan intikam uygulamaları sonucunda Şaviş'in ölümüyle birlikte hayatını kaybeden Filistinli sayısı 9'a yükseldi.

21.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:23
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İsrail'in Nafha Hapishanesi'nde tutulan Filistinli Halid eş-Şaviş'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 53 yaşındaki Filistinli Şaviş'in hayatını kaybettiği bilgisinin kendilerine ulaştığı ifade edildi.

Şaviş'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti yakınlarındaki Nafha Hapishanesi'nde öldüğü aktarılan açıklamada, "Halid Şeviş, 2007 yılında tutuklanarak 11 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış işgal hapishanelerindeki kronik hastalardan biriydi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 9'a ulaştığı kaydedildi.

Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre, İsrail, 7 Ekim'den itibaren yürüttüğü intikam uygulamaları kapsamında hapishanelerdeki Filistinlileri "açlık, tecrit ve tıbbi ihmal" gibi ihlallere maruz bırakıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 120 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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