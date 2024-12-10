İsrail Hapishanesinde Zehirlenme Olayı

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İsrail'de bir hapishanede, yönetiminin verdiği bozuk yiyecekler sebebiyle bazı Filistinli tutukluların zehirlendiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamalarda, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Etzion Hapishanesi'nde tutulan 9 Filistinlinin zehirlendiği belirtildi.

Filistinli tutukluların yemekten zehirlendikleri bilgisi verilen açıklamada, "Bu, Etzion Hapishanesi'nde yaşanan ilk zehirlenme vakası değildir. Yıllardan beri Etzion Hapishanesi'nde yatan Filistinlilerde zehirlenme vakalarına rastlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etzion Hapishanesi'nin soruşturma merkezi olarak kullanıldığını ve halihazırda 111 Filistinlinin burada tutulduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği belirtiliyor.