İsrail Hastane Müdürünü Alıkoydu mu?

Güncel

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta alıkonan Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin tutuklandığına veya gözaltına alındığına dair bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

İsrail- İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünün (PHRI) Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin akıbetine ilişkin İsrail ordusundan yazılı olarak bilgi talebinde bulundu.

İsrailli sivil toplum örgütü PHRI, yaptığı açıklamada, Ebu Safiyye'nin alıkonulmasının ardından İsrail ordu sözcüsünün Filistinli hastane müdürünün alıkonduğu ve sorgulanmak üzere nakledildiği bilgisini paylaştığını hatırlatarak, o günden sonra Ebu Safiyye'nin nerede tutulduğuna ilişkin bir bilgi verilmediğinin altını çizdi.

Ebu Safiyye'nin İsrail güçlerince alıkonulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "o güne ait video görüntülerinde uzman doktorun sorgulanmak üzere götürülmeden önce bir İsrail ordusu zırhlı aracına doğru yürüdüğünün görüldüğü" belirtildi.

PHRI'ye göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı ekim 2023'ten bu yana 230 sağlık personeli İsrail güçlerince alıkonuldu.

Bu arada İsrail ordusunun PHRI'nın yazılı sorusuna, "Söz konusu kişinin tutuklandığına ya da gözaltına alındığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirmek isteriz." yanıtını verdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.???????