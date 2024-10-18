İsrail Hava Saldırıları: 6 Ölü, Camii Yıkıldı

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İsrail savaş uçaklarının dün geceden bu sabaha kadar Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi öldü ve bir cami yıkıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün geceden bu sabaha kadar ülkenin farklı yerlerine düzenlediği saldırılardan sonra sivil savunma ekiplerinin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nebatiye ilinin Ed-Duveyr kasabasına düzenlediği hava saldırısına hedef olan bir evde yangın çıktı. Arama kurtarma ekipleri evin enkazından 4 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Lübnan'ın güneyindeki El-Kalile kasabasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkaran arama kurtarma ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil savunma ekipleri, ülkenin doğusundaki Baalbek ilinin Temnin kasabasına düzenlenen hava saldırısı sonucu bir evde çıkan yangını söndürdü.

İsrail ordusu, savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Bint Cubeyl ilçelerindeki köy ve beldelere düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda binayı havaya uçurdu.

Sur ilçesindeki Mecdel Selem kasabasına art arda hava saldırıları düzenleyen İsrail savaş uçakları, kasabanın eski camisini hedef alarak yıkılmasına yol açtı.