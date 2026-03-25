İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Zevayide köyünün kuzeyindeki Sevariha Mezarlığı çevresinde bulunan sivilleri hedef aldı.
Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Hava Saldırısında 4 Filistinli Öldü - Son Dakika
