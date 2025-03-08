İsrail Hava Saldırısında 7 Filistinli Yaralandı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde bir evin enkazını kaldıran bir buldozere İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırıda yaralanan 7 Filistinli Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne nakledildi.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail İHA'sının, İsrail ordusu tarafından daha önce Beyt Hanun kasabasında yıkılan bir evin enkazını kaldırmaya çalışan bir grup Filistinli ile çevrili olan buldozeri hedef aldığını bildirdi.

İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasına rağmen bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.