İsrail Hava Saldırısında 9 Filistinli Öldü
Gazze'deki bir polis karakoluna yapılan saldırıda 1'i kadın en az 9 kişi hayatını kaybetti.
GAZZE, 20 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir polis karakolunu hedef alan İsrail hava saldırısında, 1'i kadın en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, çarşamba günü düzenlenen hava saldırısının şiddetli bir patlamaya yol açtığını ve karakolun çevresindeki çadırlarda barınan yerinden edilmiş sivillerin şarapnel parçalarının hedefi olduğunu belirtti.
Kaynak: Xinhua
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