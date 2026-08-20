İsrail Hava Saldırısında 9 Filistinli Öldü

GAZZE, 20 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir polis karakolunu hedef alan İsrail hava saldırısında, 1'i kadın en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, çarşamba günü düzenlenen hava saldırısının şiddetli bir patlamaya yol açtığını ve karakolun çevresindeki çadırlarda barınan yerinden edilmiş sivillerin şarapnel parçalarının hedefi olduğunu belirtti.