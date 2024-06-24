İsrail Hava Saldırısında Gazze'deki UNRWA Genel Merkezi Hedef Alındı, 5 Filistinli Öldü

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GAZZE, 24 Haziran (Xinhua) -- Gazze kentinin batısında yer alan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) genel merkezini hedef alan İsrail hava saldırısında 5 Filistinli öldürüldü.

Filistinli güvenlik kaynakları Pazar günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde UNRWA'ya bağlı bir meslek yüksek okulunu en az bir füzeyle vurduğunu belirtti.

Yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına göre, İsrail hava saldırısı yüksek okulun binalarında geniş çaplı hasara yol açarken, okulun dış duvarını ve güvenlik kulübelerini yerle bir etti.

Sağlık kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre saldırıda 5 Filistinli öldürülürken, yaralanan çok sayıda kişi de Gazze kentinin orta kesimindeki Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusu ve UNRWA ise hava saldırısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı Pazar günü itibarıyla 37.598'e yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.