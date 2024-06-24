İsrail Hava Saldırısında Gazze'deki UNRWA Genel Merkezi Hedef Alındı, 5 Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Hava Saldırısında Gazze'deki UNRWA Genel Merkezi Hedef Alındı, 5 Filistinli Öldü

Gazze kentinin batısında bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) genel merkezi, İsrail hava saldırısında hedef alındı ve 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki UNRWA'ya bağlı bir meslek yüksek okulunu vurması sonucu okulda büyük hasar meydana geldi ve birçok kişi yaralandı. İsrail ordusu ve UNRWA henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı.

24.06.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 24 Haziran (Xinhua) -- Gazze kentinin batısında yer alan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) genel merkezini hedef alan İsrail hava saldırısında 5 Filistinli öldürüldü.

Filistinli güvenlik kaynakları Pazar günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde UNRWA'ya bağlı bir meslek yüksek okulunu en az bir füzeyle vurduğunu belirtti.

Yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına göre, İsrail hava saldırısı yüksek okulun binalarında geniş çaplı hasara yol açarken, okulun dış duvarını ve güvenlik kulübelerini yerle bir etti.

Sağlık kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre saldırıda 5 Filistinli öldürülürken, yaralanan çok sayıda kişi de Gazze kentinin orta kesimindeki Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusu ve UNRWA ise hava saldırısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı Pazar günü itibarıyla 37.598'e yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hava Saldırısında Gazze'deki UNRWA Genel Merkezi Hedef Alındı, 5 Filistinli Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:12 Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 10:58:34. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Hava Saldırısında Gazze'deki UNRWA Genel Merkezi Hedef Alındı, 5 Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement