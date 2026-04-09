İsrail Hazırlıkta: İran'a Karşı Saldırı Tehdidi

09.04.2026 17:54
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran misillemesine karşı hazırlıklarını açıkladı, Lübnan'da Hizbullah'a büyük darbe vuruldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese dahil edilmemesi nedeniyle İran'ın misilleme yapması durumunda İsrail'in saldırıya hazır olduğunu söyledi.

Katz, yayımladığı video mesajda, Lübnan'da Hizbullah'a dün düzenlenen ve en az 254 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırılarla Hizbullah'a çok büyük darbe vurduklarını ileri sürdü.

Söz konusu saldırılarda 200'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğünü savunan Katz, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 1400'den fazla Hizbullah mensubunun saldırılarda öldürüldüğünü iddia etti.

Katz, Lübnan'ın da ABD-İran arasındaki geçici ateşkes kapsamına alınması için İran'ın baskı uyguladığını belirterek, "İran, İsrail'e saldırırsa İsrail ordusu güç kullanmaya hazır." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgali konusunda da bilgi paylaşan Katz, sınırdan Litani Nehri'ne kadar 4 hat oluşturduklarını, bunların sırasıyla sınır hattı, sınıra yakın köyleri içeren ve 15 yerinde İsrail ordusunun konuşlandığı "savunma hattı", Hizbullah'ın tanksavar füzeleri atabildiği "taksavar hattı" ve Litani Nehri olduğunu kaydetti.

Katz, Litani bölgesinde İsrail ordusunun büyük güçle hava saldırıları düzenlemeyi sürdüreceği tehdidinde bulundu.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada
Jose Mourinho’nun yeni sezondaki takımı açıklandı Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı
Banka şubesinde satırla gasp girişimi Banka şubesinde satırla gasp girişimi
Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı

18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
