İsrail Heyeti, Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve Esir Takası Önerisini Görüşmek Üzere Kahire'ye Gitti - Son Dakika
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İsrail Heyeti, Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve Esir Takası Önerisini Görüşmek Üzere Kahire'ye Gitti

İsrail Heyeti, Gazze Şeridi\'nde Ateşkes ve Esir Takası Önerisini Görüşmek Üzere Kahire\'ye Gitti

İsrail heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası öneri taslağını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Heyet, İsrail'in son teklife ilişkin tutumunu bildirecek. Anlaşmanın gelecek hafta başında yürürlüğe girebileceği iddia ediliyor. Ancak Mısır yönetimi, İsrail'in esirleri aldıktan sonra ateşkese uymayacağından endişe ediyor. Mısır ile İsrail ayrıca Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını da görüşüyor.

04.06.2024 14:21
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İsrail heyetinin, 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası öneri taslağını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği belirtildi.

Lübnan'daki Al Akhbar gazetesinin Mısırlı kaynaklara dayandırdığı habere göre heyet, görüşmelerde İsrail'in ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik son teklife ilişkin tutumunu bildirecek.

Kaynaklar, anlaşmanın, ABD'nin İsrail üzerindeki baskısı ve bölgesel diplomatik çabalar nedeniyle gelecek hafta başında yürürlüğe girebileceğini iddia etti.

Ancak aynı kaynaklar, Mısır yönetiminin, "İsrail hükümetinin esirlerin bir kısmını aldıktan sonra ateşkese uymayacağından" endişe ettiğini de kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha sonra Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Mısır ile İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını da görüşüyor

Bu arada, Mısır, İsrail Gazze sınırından çekilmediği müddetçe Refah Sınır Kapısını açmama konusundaki tavrını koruyor.

Kahire televizyonunun üst düzey kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, 2 Haziran'da başkent Kahire'de Mısır'ın ev sahipliğinde ABD ve İsrail heyetleriyle toplantı yapılmıştı.

Mısırlı yetkililer, İsrail'in Gazze sınırındaki Refah'ı işgaliyle kapanan sınır kapısının açılması konusunda, İsrail'in sınırdan çekilmesi şartında ısrar etmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Heyeti, Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve Esir Takası Önerisini Görüşmek Üzere Kahire'ye Gitti - Son Dakika

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