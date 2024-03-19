İsrail Heyeti, Gazze Şeridi'nin Durumu ve Alternatif Planlamalar İçin ABD'ye Geliyor - Son Dakika
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İsrail Heyeti, Gazze Şeridi'nin Durumu ve Alternatif Planlamalar İçin ABD'ye Geliyor

Beyaz Saray, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesindeki son durumu ve alternatif planlamalarla ilgili görüşmeler amacıyla İsrail heyetinin, gelecek haftanın başında ABD'ye gelmesinin beklendiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaştığı üzere, İsrail heyeti Refah'a ilişkin olası alternatif planlamalar konusunda Washington'a gelecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas unsurlarının hedef alınması ve sivillerin zarar görmemesi gerektiğini belirtmiş ve İsrail heyetinin yakın zamanda görüşmeler için Washington'a geleceğini duyurmuştu.

19.03.2024 22:39  Güncelleme: 22:44
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Beyaz Saray, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesindeki son durumu ve alternatif planlamalarla ilgili görüşmeler amacıyla İsrail heyetinin, gelecek haftanın başında ABD'ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'a seçim gezisinde eşlik eden gazetecilere, uçakta gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Jean-Pierre, Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaştığı üzere, bir İsrail heyetinin Refah'a ilişkin olası alternatif planlamalar konusunda Washington'a geleceğini hatırlattı.

ABD'li sözcü, söz konusu İsrail heyetinin gelecek haftanın başında Washington'a ulaşmalarının muhtemel olduğunu ancak henüz tam tarih veremeyeceğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın dünkü telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "Refah'a kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemeden Hamas unsurlarının hedef alınması ve sivillerin zarar görmemesi" gerektiğini söylediğini aktarmıştı.

Sullivan, bu kapsamda bir İsrail heyetinin görüşmeler için yakın zamanda Washington'a geleceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Heyeti, Gazze Şeridi'nin Durumu ve Alternatif Planlamalar İçin ABD'ye Geliyor - Son Dakika

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