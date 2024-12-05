İsrail Heyeti Mısır'da Esir Takası Görüşecek

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İsrail'den bir heyetinin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır'ın Hamas ile esir takası anlaşmasına ilişkin yeni teklifini görüşeceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail heyetinin, Mısır'ın ilk olarak 45 ile 60 gün arası geçici bir ateşkes öngören esir takasına ilişkin teklifini ele almak üzere gelecek haftanın başında Kahire'ye gideceği kaydedildi.

Teklifin ilk aşamasının esirlerin ve Filistinli tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmasını içerdiği belirtilen haberde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve buranın Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesinin de öngörüldüğü aktarıldı.

Haberde, teklifin ilk aşamasında Gazze'ye büyük bir insani yardım akışının gerçekleştirilmesinin planlandığı ancak "ilk aşamanın tamamlanması konusunda İsrail ile Hamas arasındaki açığın nasıl kapatılacağının belirsiz olduğu" vurgulandı.

Ateşkes teklifinin sonraki aşamalarının neleri içereceğine ilişkin ise detay verilmedi.

Gazze'de 101 İsrailli esir olduğu belirtiliyor. Esir yakınları Netanyahu yönetiminin İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için yeteri kadar çaba göstermediğini savunuyor.