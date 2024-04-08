İsrail Heyeti Müzakereler İçin Ülkeye Döndü, Durum Belirsiz - Son Dakika
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İsrail Heyeti Müzakereler İçin Ülkeye Döndü, Durum Belirsiz

İsrail medyası, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu belirtti. Heyetin müzakereler konusunda resmi bir açıklama yapmaması üzerine ilerlemenin gelecek saatlerde belli olacağı ifade edildi. Ayrıca, İsrail'den bir heyetin gelecek hafta ABD'ye giderek Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah'a yönelik karadan işgal konusunu görüşeceği duyuruldu.

08.04.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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İsrail medyası, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen müzakerelere katılan İsrail heyeti ülkeye döndü.

İsrail'e dönen heyet, müzakereler konusunda resmi bir açıklama yapmazken diplomatik bir kaynağın "müzakerelerde ilerleme konusunun gelecek saatlerde belli olacağını" söylediği aktarıldı.

"Ynet" haber sitesi, "Hamas'ın büyük tavizler vermesinin beklendiğini ve ABD'nin baskısının anlaşmaya varılması konusunda önemli olduğunu" yazdı.

Haberde ayrıca Kahire'deki müzakerelerin iki gün içinde yeniden başlamasının beklendiği kaydedildi.

İsrail heyeti, ABD'ye giderek Refah'a karadan işgali görüşecek

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'den bir heyetin gelecek hafta ABD'ye giderek Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah'a yönelik karadan işgal konusunu görüşeceğini duyurdu.

ABD ve İsrailli yetkililer arasında Refah'a karadan işgal konusundaki görüşmelerin sürdüğü ve Washington'a gidecek heyette İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin de olacağı bilgisine yer verildi.

Mossad Direktörü David Barnea, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon'un dün akşam Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşmek üzere Kahire'ye gideceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Kahire, Mısır, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Heyeti Müzakereler İçin Ülkeye Döndü, Durum Belirsiz - Son Dakika

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