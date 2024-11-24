İsrail Hiyam'a Saldırıları Yoğunlaştırdı - Son Dakika
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İsrail Hiyam'a Saldırıları Yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, Hiyam beldesinde yoğun hava ve kara saldırılarıyla bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyor.

24.11.2024 17:24
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesini hedef alan saldırılarını yoğunlaştırırken, bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, "Hava saldırıları, bombalamalar ve topçu ateşleriyle Hiyam'daki karadan operasyon hızlandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kara saldırılarını başlattığı 23 Eylül'den sonra Hiyam kasabasında dün "en zorlu ve şiddetli gecelerinden birinin" yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Hiyam beldesine yönelik "yoğun saldırısının devam ettiği" bilgisine yer verilen haberde, hava saldırılarında evlerin ve mahallelerin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.

Hiyam beldesinin özellikle batı kısmında büyük patlamalar olduğu bildirildi.

Lübnan'ın güneyini karadan işgal eden İsrail ordusu, Hiyam beldesini karadan işgalinde önemli bir geçiş noktası olarak görüyor.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 670 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 670 kişi öldü, 15 bin 413 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Kaynak: AA

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