İsrail, Hizbullah Komutanı'nı Öldürdü

Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'ın insansız hava araçlarının (İHA) da içinde yer aldığı hava kuvvetlerinden sorumlu komutanlarından birinin birkaç gün önce öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gün önce düzenlediği hava saldırısında Litani Nehri'nin kuzeyindeki hava biriminden sorumlu Hizbullah Komutanı Hıdır el-Abid Behce'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Açıklamada, Behce'nin komutası altındaki birimin, İHA ve keşif araçlarıyla İsrail ordusuna yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca Hizbullah'ın hava unsurlarına yönelik saldırıların devam edeceği ifade edildi.

Hizbullah'tan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah'ın saldırısında 4 İsrail askeri ölmüştü

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin öldüğünü, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ile halkını savunmak ve Beyrut'taki Basta ile Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık vermek için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, "İsrail ordusuna bağlı Golani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla saldırı düzenlendiği" ifade edilmişti.