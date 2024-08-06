İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü

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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah komutanlarından Ali Cemaleddin Cevad'a yönelik Lübnan'ın Ebba bölgesine operasyon düzenlendiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin X hesabında hava saldırısına ilişkin görüntüler paylaşıldı, Ali Cemaleddin Cevad'ın öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah komutanlarından Ali Cemaleddin Cevad'ın yapılan operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. Resmi hesaptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), bu akşamın erken saatlerinde, Hizbullah'ın Radwan Gücü komutanı terörist Ali Cemaleddin Cevad'ı etkisiz hale getirmek için güney Lübnan'daki Ebba bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Cevad'ın etkisiz hale getirilmesi, Hizbullah terör örgütünün güney Lübnan'dan kuzey İsrail'e yönelik terörist faaliyetleri teşvik etme ve yürütme kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmıştır."

Hizbullah ise İsrail'in Ali Cemaleddin Cevad'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından açıklama yaptı. Hizbullah kaynakları Cevad'ın ölümünü paylaştıkları fotoğraf ile doğruladı.