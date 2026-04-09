İsrail, Hizbullah Liderinin Yakını ve Örgüt Altyapısını Hedef Aldı

Orta Doğu'da gerilimi artıran gelişmelere bir yenisi eklendi. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın kişisel asistanı ve yeğeni olduğu belirtilen Ali Yusuf Harşi'nin Beyrut bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Harşi'nin sadece aile bağı nedeniyle değil, Kasım'ın yakın çalışma çevresinde yer alan, kişisel sekreterlik ve danışmanlık yapan, ofis yönetimi ile güvenlikte merkezi rol üstlenen önemli bir isim olduğu vurgulandı. Bu, saldırının askeri değil, örgütün üst düzey işleyişine dönük bir hedef taşıdığı mesajını içerdi.

İsrail ordusu aynı açıklamada, Beyrut saldırısının yanı sıra Lübnan'ın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenlediğini duyurdu. Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine silah taşımak için kullanılan iki önemli geçiş noktası hedef alındı, bu lojistik hatların vurulması operasyonların daha geniş kapsamlı olduğunu gösterdi. Ayrıca, güney Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanıldığı belirtilen yaklaşık 10 silah depolama tesisi, roket fırlatıcı ve komuta merkezi de vuruldu, bu da askeri kapasiteyi zayıflatmaya yönelik olduğu iddiasını güçlendirdi.

Yaşanan gelişmeler, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret etti. Beyrut'taki suikast niteliğindeki saldırı ve eş zamanlı hedefler, İsrail'in Hizbullah'ın karar alma yapısına ve altyapısına yönelik hamlelerini ortaya koydu, bu da bölgedeki son dönemin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.