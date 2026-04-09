Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Hizbullah Liderinin Yakını ve Örgüt Altyapısını Hedef Aldı

09.04.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın asistanını öldürdüğünü duyurdu. Bu saldırı, Hizbullah'ın karar alma mekanizmalarına yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Lübnan'da düzenlenen operasyonlarla askeri altyapı hedef alındı.

Orta Doğu'da gerilimi artıran gelişmelere bir yenisi eklendi. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın kişisel asistanı ve yeğeni olduğu belirtilen Ali Yusuf Harşi'nin Beyrut bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Harşi'nin sadece aile bağı nedeniyle değil, Kasım'ın yakın çalışma çevresinde yer alan, kişisel sekreterlik ve danışmanlık yapan, ofis yönetimi ile güvenlikte merkezi rol üstlenen önemli bir isim olduğu vurgulandı. Bu, saldırının askeri değil, örgütün üst düzey işleyişine dönük bir hedef taşıdığı mesajını içerdi.

İsrail ordusu aynı açıklamada, Beyrut saldırısının yanı sıra Lübnan'ın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenlediğini duyurdu. Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine silah taşımak için kullanılan iki önemli geçiş noktası hedef alındı, bu lojistik hatların vurulması operasyonların daha geniş kapsamlı olduğunu gösterdi. Ayrıca, güney Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanıldığı belirtilen yaklaşık 10 silah depolama tesisi, roket fırlatıcı ve komuta merkezi de vuruldu, bu da askeri kapasiteyi zayıflatmaya yönelik olduğu iddiasını güçlendirdi.

Yaşanan gelişmeler, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret etti. Beyrut'taki suikast niteliğindeki saldırı ve eş zamanlı hedefler, İsrail'in Hizbullah'ın karar alma yapısına ve altyapısına yönelik hamlelerini ortaya koydu, bu da bölgedeki son dönemin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:21:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.