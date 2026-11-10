İsrail hükümeti E1'de 2 bin 167 konut için teklif sürecini 1 Aralık'ta başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail hükümeti E1'de 2 bin 167 konut için teklif sürecini 1 Aralık'ta başlatacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'ün doğusundaki yasa dışı E1 projesi kapsamındaki 2 bin 167 konut için teklif sürecini 1 Aralık'ta başlatma kararı aldı. İnsan hakları örgütleri, tekliflerin 28 Aralık'ta sona ereceğini ve hükümetin E1 projesini hızlandırmak istediğini açıkladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümet??????i, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki yasa dışı "E1" yerleşim projesi kapsamındaki 2 bin 167 konut için yeni ihale teklif verme sürecinin 1 Aralık'ta başlatılmasına karar verdi.

İsrail'deki insan hakları örgütleri Ir Amim, Bimkom ve Peace Now'dan (Şimdi Barış) yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail Yapı ve İskan Bakanlığı'nın 5 Kasım'da ihalenin yeni tarihini açıkladığı belirtildi.

Açıklamada, teklif verme sürecinin 1 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, o tarihe kadar yeni bir hükümet kurulmasının beklenmediği ve mevcut hükümetin de iktidarda olduğu bu sürede E1 projesini olabildiğince hızlandırmak istediği ifade edildi.

İhalenin yeni tarihinin ilan edildiği tarihten 2 gün önce (3 Kasım) ihale kapsamındaki bölgede yer alan bir Filistinli bedevi topluluğuna ait evlerin yıkıldığı ve yeni yıkım emirlerinin çıkarıldığına işaret edildi.

Bu yıkımların, ihale süreci başlamadan önce yapılan hazırlık mahiyetinde olduğu aktarıldı.

Aynı bölgede 1.234 konutun inşasına yönelik bir başka ihalenin 18 Ağustos'ta açıldığı ve teklif verme süresinin İsrail'deki seçimlerden hemen önce 19 Ekim'de sona erdiği belirtildi.

Bu ihaledeki teklif değerlendirme sürecinin, seçim propagandası amacıyla kullanılmasını engellemek amacıyla Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın talimatıyla 19 Kasım'a ertelendiği hatırlatıldı.

İsrail makamları, ağustosta ayrı bir ihale kapsamında sunulan 1.234 birime ek olarak, E1 projesi dahilinde 2 bin 167 yerleşim biriminin inşası için teklif alımını 25 Ekim'de başlatmayı planlıyordu.

Ancak Başsavcı Gali Baharav-Miara, 27 Eylül'de E1 yerleşim projesi inşaat ihalesi için son teklif tarihini bir ay erteleme kararı almıştı.

E1 Projesi

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1.234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İsrail'in söz konusu ihale ilanı uluslararası tepkilere neden olmuştu.

12 Batı ülkesi, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İsrail, E1 Projesi ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDoğu KudüsPolitikaAralıkİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Çöp karıştırarak servet kazandı Eline geçen para inanılır gibi değil Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Teklif üstüne teklif aldı Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti
22:51
Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler “Bu nasıl oldu“ diyor
Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler "Bu nasıl oldu" diyor
22:31
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Atış poligonunda intihara kalkıştı
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:33
Volkan Demirel’e sürpriz talip
Volkan Demirel'e sürpriz talip
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:11
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 23:02:12. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail hükümeti E1'de 2 bin 167 konut için teklif sürecini 1 Aralık'ta başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android