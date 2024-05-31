İsrail Hükümeti Gazze'deki Esirleri Terk Etti - Son Dakika
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İsrail Hükümeti Gazze'deki Esirleri Terk Etti

İsrail Hükümeti Gazze\'deki Esirleri Terk Etti

İsrail'deki Esir ve Kayıp Aileler Formu, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümetin Gazze Şeridi'ndeki esirleri geri getirmek yerine saldırıları sürdürmeyi seçtiğini belirtti. Esirlerin ve tüm İsrail devletinin 'siyasi çıkarlarını ulusal görevlerinin önüne koyanlar tarafından rehin alındığı' ifade edildi.

31.05.2024 10:36
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İsrail'deki Esir ve Kayıp Aileler Formu, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümetin Gazze Şeridi'ndeki esirleri "terk ettiğini" ve bu kişileri geri getirmek yerine saldırıları sürdürmeyi seçtiğini belirtti.

Forum'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu yönetimindeki hükümetin esirler konusundaki politikası sert şekilde eleştirildi.

Esirlerin ve tüm İsrail devletinin "siyasi çıkarlarını ulusal görevlerinin önüne koyanlar tarafından rehin alındığı" ifade edildi.

Netanyahu hükümetine "esirleri geri getirmek yerine Gazze'ye saldırıları sürdürmeyi seçtiği ve bu kişilerin Tel Aviv yönetimince terk edildiği" suçlaması yöneltildi.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını içeren bir öneriyi kabul etmeyeceklerini dile getirdiği bildirilmişti.

Hamas; Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki kontrolü de ele geçirmişti.

Kaynak: AA

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