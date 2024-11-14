İsrail Humus'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Humus'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Suriye'nin Humus vilayetine hava saldırıları düzenledi, 11 kişi yaralandı.

14.11.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞAM, 14 Kasım (Xinhua) -- İsrail, Suriye'nin orta kesimindeki Humus vilayetine hava saldırıları düzenledi. Çarşamba gecesi Lübnan sınırına yakın köprü ve yolları hedef alan saldırılarında 11 kişi yaralandı ve bölgede büyük hasar meydana geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın devlete ait basın organlarında yer alan açıklamasında, "İsrail düşman güçleri saat 20.05'te Lübnan istikametinden, Asi Nehri üzerindeki köprüleri ve Humus kırsalındaki Kuseyr bölgesinde Suriye-Lübnan sınırındaki yolları hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırı önemli hasara yol açtı ve vurulan noktalar kullanılamaz hale geldi" denildi.

Yerel medyada daha önce çıkan haberlerde, Kuseyr sınır bölgesi yakınlarında bir dizi patlamanın meydana geldiği ve Suriye hava savunma sistemlerinin Humus'un güneybatı kırsalındaki "düşman saldırılarına" karşılık verdiği bildirildi.

Bu saldırıların, Hizbullah'ın merkezi olarak bilinen Kuseyr'i hedef alarak Suriye ile Lübnan arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Yerel Şam FM radyosuna göre, Cubaniye köyüne düzenlenen saldırıda 11 kişi yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail savaş uçaklarının biri Cubaniye'de olmak üzere üç Suriye askeri kontrol noktasını, Kuseyr kırsalındaki Daf ve Adar köprüleri ve Lübnan sınırına yakın diğer köprüleri vurduğunu bildirdi.

Gözlemevi, füze saldırılarına karşılık Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı.

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi, İsrail'in yıl içerisinde 122 hava, 26 da kara saldırısı olmak üzere Suriye topraklarına yönelik 148 saldırı düzenlediğini kaydetti.

Söz konusu İsrail saldırılarının, 284 askeri personelin ölümüne, 230'unun yaralanmasına ve silah ile mühimmat depoları, karargahlar, merkezler ve araçlar gibi yaklaşık 265 hedefin imha olmasına ve yıkımına yol açtığı belirtildi.

Ayrıca aralarında 9 çocuk ve 14 kadının da bulunduğu 55 sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 58 kişi de yaralandı.

Geçtiğimiz yıllarda Suriye'ye çok sayıda hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu saldırılarda özellikle İran destekli milislerin mevzilerini ve Hizbullah'a aktarılacağı iddia edilen silahları hedef almıştı.

Suriye hükümeti, egemenliğinin ihlali olarak tanımladığı İsrail saldırılarını defalarca kınadı.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Humus'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Humus'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.