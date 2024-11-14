İsrail Humus'a Hava Saldırısı Düzenledi

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ŞAM, 14 Kasım (Xinhua) -- İsrail, Suriye'nin orta kesimindeki Humus vilayetine hava saldırıları düzenledi. Çarşamba gecesi Lübnan sınırına yakın köprü ve yolları hedef alan saldırılarında 11 kişi yaralandı ve bölgede büyük hasar meydana geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın devlete ait basın organlarında yer alan açıklamasında, "İsrail düşman güçleri saat 20.05'te Lübnan istikametinden, Asi Nehri üzerindeki köprüleri ve Humus kırsalındaki Kuseyr bölgesinde Suriye-Lübnan sınırındaki yolları hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırı önemli hasara yol açtı ve vurulan noktalar kullanılamaz hale geldi" denildi.

Yerel medyada daha önce çıkan haberlerde, Kuseyr sınır bölgesi yakınlarında bir dizi patlamanın meydana geldiği ve Suriye hava savunma sistemlerinin Humus'un güneybatı kırsalındaki "düşman saldırılarına" karşılık verdiği bildirildi.

Bu saldırıların, Hizbullah'ın merkezi olarak bilinen Kuseyr'i hedef alarak Suriye ile Lübnan arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Yerel Şam FM radyosuna göre, Cubaniye köyüne düzenlenen saldırıda 11 kişi yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail savaş uçaklarının biri Cubaniye'de olmak üzere üç Suriye askeri kontrol noktasını, Kuseyr kırsalındaki Daf ve Adar köprüleri ve Lübnan sınırına yakın diğer köprüleri vurduğunu bildirdi.

Gözlemevi, füze saldırılarına karşılık Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı.

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi, İsrail'in yıl içerisinde 122 hava, 26 da kara saldırısı olmak üzere Suriye topraklarına yönelik 148 saldırı düzenlediğini kaydetti.

Söz konusu İsrail saldırılarının, 284 askeri personelin ölümüne, 230'unun yaralanmasına ve silah ile mühimmat depoları, karargahlar, merkezler ve araçlar gibi yaklaşık 265 hedefin imha olmasına ve yıkımına yol açtığı belirtildi.

Ayrıca aralarında 9 çocuk ve 14 kadının da bulunduğu 55 sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 58 kişi de yaralandı.

Geçtiğimiz yıllarda Suriye'ye çok sayıda hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu saldırılarda özellikle İran destekli milislerin mevzilerini ve Hizbullah'a aktarılacağı iddia edilen silahları hedef almıştı.

Suriye hükümeti, egemenliğinin ihlali olarak tanımladığı İsrail saldırılarını defalarca kınadı.