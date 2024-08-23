İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ulusal Güvenlik Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ulusal Güvenlik Uyarısı Yaptı

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları nedeniyle 'ulusal güvenliğin çökeceği' uyarısında bulundu.

23.08.2024 02:16
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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları nedeniyle "ulusal güvenliğin çökeceği" uyarısında bulundu.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet Başkanı Bar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki güvenlik durumu hakkında bir mektup gönderdi.

Bar, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından işlenen suç oranlarının artması, olayların patlak vermesine ve taraflar arasında kan akmasına, böylelikle de ulusal güvenliğin çökmesine yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Bar'ın Netanyahu'ya gönderdiği mektubuyla alakalı olarak, "yaklaşan felakete dair son uyarı" değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, "Felaketlerin hükümeti, ulusal güvenliğin çöküşü konusunda uyarıldı. Bunu bilmediğimizi iddia edemez." yorumunu yaptı.

İsrailli askeri yetkililer, 18 Ağustos'ta, Batı Şeria'da polisin kontrolündeki bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığı uyarısında bulundu.

İsrail'de polis gücü, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in idaresinde bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ulusal Güvenlik Uyarısı Yaptı - Son Dakika

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