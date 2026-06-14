İsrail, İHA ile Lübnan'a Saldırdı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sabah saatlerinden itibaren güneydeki Deyr Kanun en-Nehr, Furun, Haddasa, Haris, Mecdel Zun, Mansuri, Abbasiyye ve Kalile beldeleri İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail topçu birlikleri de Sarifa, Mansuri, Mecdel Zun, Buyut Siyad ve Katrani beldelerini hedef aldı.

Zehrani bölgesinde Musaylih yolu üzerinde bir araca düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Deyr Kanun en-Nehr'deki saldırıda ise 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 756 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.