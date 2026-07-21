İsrail İHA Saldırısı: 4 Ölü, 14 Yaralı

GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nde araçları hedef alan iki ayrı İHA saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli ambulans ve acil durum hizmetlerinden bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sivil bir araca düzenlenen İHA saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin yaralandığını belirtti.