İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled pazarında toplananları insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu, 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya el-Beled pazarında toplanan vatandaşları İHA ile hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail İHA'sı Cibaliya'da 2 Filistinliyi Vurdu - Son Dakika
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