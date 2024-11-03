İsrail İHA'sı Gazze'de Sağlık Tesisini Vurdu

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GAZZE, 3 Kasım (Xinhua) -- İsrail'e ait bir insansız hava aracı Cumartesi günü Gazze'de çocuk felcine yönelik aşılamaların yapıldığı bir sağlık tesisini vurdu. Saldırıda üç Filistinli çocuk yaralandı.

Xinhua'ya konuşan sağlık personeli, kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Kliniği'ni hedef alan saldırının ardından çocukların El-Ahli Arap Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi. İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Sağlık çalışanları Gazze'de 10 yaş altındaki çocuklara yönelik acil çocuk felci aşılama kampanyası başlatmıştı. Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde devam eden aşılama kampanyası, kuzeyde İsrail saldırıları nedeniyle ertelendi.