İsrail İHA'sı Lübnan Ordusunu Hedef Aldı - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Lübnan Ordusunu Hedef Aldı

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da orduya ait iş makinesini hedef alarak bir askeri yaraladı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesinde yol açma çalışması yürüten Lübnan ordusuna ait iş makinesini hedef aldığı saldırıda 1 asker yaralandı.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait İHA, Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde orduya ait iş makinesini ses bombasıyla hedef aldı.

Orduya bağlı birliklerin gece saatlerinde Mansuri beldesine girdiği ve İsrail'in son saldırıları nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada saldırıda 1 askerin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail'in saldırıları sürüyor

NNA'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki Vadi el-Huceyr bölgesinde patlatmalar gerçekleştiren İsrail ordusu, Meys el-Cebel beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail askerleri, topçu saldırısıyla eş zamanlı Meys el-Cebel yönüne makineli tüfeklerle ateş açtı. İsrail ordusunun ayrıca güneyde işgal ettiği Şakra beldesindeki su istasyonunu ateşe verdiği belirtildi.

İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinden bu yana Beyrut ve çevresinde alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsrail Ordusu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Lübnan Ordusunu Hedef Aldı - Son Dakika

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