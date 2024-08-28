İsrail İHA'sı Şam'a hava saldırısı düzenledi iddiası

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İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait bir İHA'nın, Şam-Beyrut yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldığını iddia etti.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail ve Suriye yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.