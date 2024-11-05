İsrail, İHA ve Füze Saldırılarını Engelledi

İsrail ordusu, Suriye'den atılan insansız hava aracı (İHA) ve Lübnan'dan gönderilen 2 füzenin engellendiğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suriye'den fırlatılan bir İHA'nın gece saatlerinde İsrail sınırlarında engellendiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e atılan iki füzenin de gece yarısı engellendiği kaydedildi.
İsrail ordusu ayrıca, bir askerin Lübnan'ın güneyindeki çatışmada ağır yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edilmişti.
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