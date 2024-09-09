Ürdün Aşireti'nden İsrail'e Tepki

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İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailliyi öldüren Ürdünlü şoför Mahir Ziyab el-Cazi'nin mensup olduğu El-Huveytat aşireti, olayın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "şeytani eylemlerine doğal bir tepki" olduğunu savundu.

Huveytat Aşiret Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cazi'nin hiçbir siyasi eğilim, ülke içinde veya dışında hiçbir parti ve akımla bağlantısı olmadığına dikkat çekilerek, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Dinini, vatanını, Arap kimliğini onurla taşıyan bir kişi olarak evladımızın yaptığı, gaspçı işgalcinin Filistin halkına karşı işlediği suçlara, özellikle Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı devam eden öldürme, yerinden etme ve soykırımlarına karşı gösterdiği doğal tepkidir." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan olayın tüm sorumluluğunun Netanyahu'ya ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda yaşananlar, İsrail Başbakanı Netanyahu ve mevcut hükümetinin başta Gazze olmak üzere tüm Filistin halkına yönelik hiçbir insanoğlunun kabul edemeyeceği, hiçbir aklın hayal edemeyeceği şeytani eylemlerin ve katliamlarının sonucudur."

İsrail ordusu, dün İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.