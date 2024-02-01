İsrail\'in ablukası nedeniyle hayvanlar açlıktan telef oluyor

İsrail ordusunun yaklaşık 4 aydır insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hayvanlar da açlıktan dolayı telef olmuş canlılarla beslenmeye başladı.
İsrail, 118 gündür 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye gıda ve tıbbi malzemeler dahil insani yardım girişini engelliyor.
Ağır bombardımanla birlikte tam abluka altına alınan Gazze Şeridi'nde temel gıda ürünlerini bulmakta zorluk çeken Filistinliler, hayvanların da hem saldırılar hem açlık sonucu telef olduğuna tanık oluyor.
İsrail'in saldırıları sonucu büyük yıkıma maruz kalan Gazze kenti ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda aç kalan kedi ve köpekler yiyecek bulamadıkları için telef olan kendi türleri ve diğer canlılarla beslenmeye başladı.
AA muhabirine konuşan Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinden Filistinli Samih Zeyneddin, İsrail'in zorla aç bırakma uygulamasının hayvanları da büyük ölçüde etkilediğine dikkati çekti.
Telef olmuş onlarca hayvanın atık toplama alanları yakınlarında biriktiğini ve bazılarının çürümeye başladığını aktaran Zeyneddin, şunları kaydetti:
"Cibaliya Mülteci Kampı ve kuzeydeki tüm bölgelerde insanların karınlarını doyuracakları yeterli miktarda yiyecek yok. Bu nedenle birkaç haftadır beslenemeyen bu hayvanlar da açlıktan telef oldu."
"İnsanlar açlıktan ölmek üzereler"
Gazze kentinde yaşayan Filistinli Esma en-Neccar da yakınlarındaki bir çöp konteyneri etrafında dolaşan kediyi işaret ederek, yiyecek bulamayan hayvanın, kendi türünün ölüsünü yiyerek doymaya çalıştığını söyledi.
"İnsanlar açlıktan ölmek üzereler, hayvanları siz düşünün artık." ifadelerini kullanan Neccar, hayvanlar arasında da açlıktan ölümün yaygınlaştığına dikkati çekti.
Aç kalan hayvanların İsrail'in saldırılarında ölen ancak bulundukları yerlerden alınamayan insanların naaşlarına da yöneldiği belirtiliyor.
Sosyal medyada da bir süre önce aç kalan kedi ve köpeklerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun öldürdükten sonra ambulansların ulaşmasını engellediği Filistinlilerin naaşlarından beslendiği videolar paylaşılmıştı.
Filistinli veteriner, kedileri korumak için barınak yapıyor
Öte yandan Filistinli veteriner Aid Ebu Necm, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde terk edilmiş evcil kedileri korumak için bir barınak yapmaya başladı.
İsrail'in saldırıları sonucu veya açlık nedeniyle çok fazla kedinin öldüğünü aktaran Ebu Necm, "İsrail'in Gazze'ye açtığı savaş, insanların yanı sıra hayvanları da öldürdü. Hayvanlar da bu büyük zulümden etkilendi." ifadelerini kullandı.
Büyük zorluklarla elde ettiği kedi mamalarını barınakta topladığı kedilere verdiğini dile getiren Ebu Necm, İsrail ordusunun saldırılarından sonra kedileri sahiplerine iade etmek üzere koruduğunu belirtti.
Ebu Necm, korumaya aldığı bu hayvanların ölmemesi için mamaların fiyatları ne kadar yüksek olsa da bulmaya gayret edeceğini söyledi.
İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda hayvanların da maruz kaldığı zulme öfkesini dile getiren Ebu Necm, insanlarla çok güçlü bağlar kurabilen kediler başta olmak üzere Gazze'de yaşayan hayvanları kurtarmak için İsrail'in açtığı savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
"İsrail, Gazze halkını göçe zorlamak için açlığı bir silah olarak kullanıyor"
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, birkaç gün önce AA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze halkını göçe zorlamak için açlığı bir silah olarak kullanıyor." dedi.
Gazze Şeridi'nde insanların temel gıda ürünlerini bulmakta zorluk çektiğine işaret eden Abdu, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardım tırları sayısının ise 500'den 100'e indiğini belirtti.
Bölgede çok ciddi açlık olduğunu vurgulayan Abdu, "İnsanlar açlıktan ölüyor. Gazze'de 500 bini aşkın Filistinli açlık sorunu yaşıyor ve Gazze'deki nüfusun tümü dondurucu soğuk hava dalgasına karşı direnmeye çalışıyor." diye konuştu.
İsrail askerlerinin, Gazze'nin güneyinden kuzeye gönderilen çok az sayıdaki yardım aracına yaklaşan Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca insanı öldürdüğünü belirten Abdu, "Zorla aç bırakma politikasından söz ediyoruz, özellikle de Gazze'nin kuzeyinde. Bu durumdan en çok etkilenenler ise çocuklar." ifadelerini kullandı.
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