İsrail'in Aksa'ya Giriş Kısıtlaması Tepki Topladı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişlere ramazan ayında kısıtlama getirmesini "İsrail saldırganlığının bir uzantısı" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güvenlik kurumlarının Aksa'da ramazan ayındaki ibadet edeceklerin sayısının sınırlandırılmasına ilişkin tavsiyelerine tepki gösterildi.

Bakanlık, "İşgal güçlerinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak üzere gireceklere sınırlama getirmeye yönelik bir adım atmamaları konusunda" uyardı.

Açıklamada bu girişimin "vatandaşların ibadet yerlerine ulaşması ve ibadet özgürlüğüne karşı açık bir ihlali ve İsrail saldırganlığının bir uzantısı olduğu" vurgulandı.

Açıklamada söz konusu ihlaller şu şekilde tanımlandı:

"Bu, işgalcilerin halkımıza yönelik saldırganlığının bir uzantısı olup, işgal altındaki topraklarda genel olarak ve özellikle Mescid-i Aksa'da mevcut siyasi, tarihi ve hukuki durumu zorla değiştirme girişimidir. Nihai hedef, Aksa'yı önce zamansal olarak, ardından mekansal olarak bölmek, hatta yıkıp yerine sözde mabedi inşa etmektir."

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Filistin vatandaşlarının ibadet özgürlüğünün koruma altına alınması ve himayesi için acil olarak uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Kanal 12 televizyonu, İsrail Savunma Bakanlığı, polis ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Hapishaneler İdaresi gibi güvenlik kurumları arasındaki istişareler sonucunda, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da namaz kılacak kişilerin sayısının birkaç bin kişiyle sınırlandırılması yönünde tavsiye kararı alındığını duyurdu.

Buna göre ramazan ayında Aksa'da cuma namazına iştirak 10 bin kişiyle sınırlandırılacak.

Binyamin Netanyahu hükümetinin konuya ilişkin kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.