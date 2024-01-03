İsrail\'in suikasta uğrattığı Hamas lideri için Amman\'da oturma eylemi düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail tarafından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınında oturma eylemi düzenlendi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan?) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin çağrısı üzerine çok sayıda Ürdünlü İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin birkaç yüz metre yakınındaki Kaluti Camii önünde bir araya geldi.

"Şehit Önderlere Ahit ve Vefa" sloganıyla düzenlenen eyleme katılanlar, "Ey Salih el-Aruri, yolun şehitlerin yoludur", "Üzerime güller saçınız. Ruhun için Aruri" ve "Ey Kassam, saldırıyı tekrarla. Bu sefer Tel Aviv'i vur" ve "Gazze özgürdür, aşağılanamaz, bunu işgalcinin leşlerine sorun" gibi sloganlar attı.

Eylemciler, "Gazze ateşini söndürün", "Şehit liderlere ahd ve sadakat" ve "Direnişin yanındayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.