İsrail'in Arazi Kaçırma Kararı Tepki Çekti

26.05.2026 17:57
Filistin Dışişleri, İsrail'in Doğu Kudüs'te araziye el koyma kararını uluslararası hukuka aykırı buldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Nebi Samuel köyü ile Beyt İksa beldesi çevresinde yaklaşık 110 dönüm araziye el koyma kararının, Filistin toprağına, halkına ve tarihine yönelik "sömürgeci saldırıların devamı" olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "arkeolojik alanların geliştirilmesi ve korunması" gerekçesiyle Nebi Samuel köyü ile Beyt İksa toprakları çevresindeki yaklaşık 110 dönüm araziye el koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, kararın Kudüs'ü Filistin çevresinden koparmayı, kentin coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi ve Filistin kimliğini hedef almayı amaçlayan sistematik politikaların parçası olduğu kaydedildi.

Filistin toprağına, halkına ve tarihine yönelik "sömürgeci saldırıların devamı" olarak nitelendirilen kararın "idari işlem ya da kalkınma projesi değil, güç kullanılarak gerçekleştirilen yasa dışı toprak gaspı" olduğu belirtilerek, bunun Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk ve uluslararası kararların ihlali anlamına geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in "kamu yararı" ve "arkeolojik alanlar" söylemini Filistin topraklarına el koymayı meşrulaştırmak için kullandığı savunulurken, söz konusu uygulamaların uluslararası hukuka ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak ile zorla yerinden etmeyi reddeden planına aykırı olduğu kaydedildi.

Nebi Samuel Camisi'nin işgal altındaki Kudüs çevresindeki önemli tarihi ve İslami yapılardan biri olduğu belirtilirken, bölgede yıllardır sürdürülen uygulamaların Filistinlilerin topraklarından uzaklaştırılması ve tarihi yapının çevresinin izole edilmesi sonucunu doğurduğu vurgulandı.

Açıklamada İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ya da Filistin topraklarının herhangi bir bölümü üzerinde egemenliğinin bulunmadığının altı çizilerek, İsrail'in aldığı tüm kararların "geçersiz ve hükümsüz" olduğu kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma İsrail'in ilhak, Yahudileştirme ve araziye el koyma politikalarını durdurmak için bağlayıcı ve etkili adımlar atılması çağrısında bulundu.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden de daha önce yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki tarihi Nebi Samuel Camisi'nin "en tehlikeli Yahudileştirme süreciyle" karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
