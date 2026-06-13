İsrail’in Ateşkes Döneminde Lübnan’a Saldırısı - Son Dakika
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İsrail’in Ateşkes Döneminde Lübnan’a Saldırısı

13.06.2026 16:30
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da Nebatiye’de bir askeri hedefe İHA ile saldırdı, 1 asker ağır yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye'deki Necde Hastanesi yakınlarında hareket halindeki bir askeri hedef aldı ancak saldırıda asker yara almadı.

Açıklamada, aynı askerin kısa süre sonra Nebatiye ile Kefer Rumman yolu üzerinde yeniden hedef alındığı ve bu saldırıda ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail’in Ateşkes Döneminde Lübnan’a Saldırısı - Son Dakika

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