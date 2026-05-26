İsrail'in Ateşkes İhlali: Maareke'de 4 Kadın Öldü
İsrail'in Ateşkes İhlali: Maareke'de 4 Kadın Öldü

26.05.2026 18:48
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da bir evi hedef alarak 4 kadının ölümüne sebep oldu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Maareke beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sivil savunma ekipleri, İsrail'in Maareke beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısının ardından enkaz altından 4 kadının cansız bedenini çıkardı.

Kurtarma ekiplerinin, saldırıda yıkılan binanın enkazında kayıp bir aileyi arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Hirbet Silm ve Sarife beldelerine saldırılarında biri sağlık çalışanı 2 kişi hayatını kaybetmişi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

