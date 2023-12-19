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İsrail'in baskınında yaralanan Filistinli kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in baskınında yaralanan Filistinli kadın hayatını kaybetti

İsrail ordusunun geçen hafta Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan Filistinli kadın hayatını kaybetti. İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırıları sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısı 302'ye yükseldi.

İsrail\'in baskınında yaralanan Filistinli kadın hayatını kaybetti
19.12.2023 - 20:51,
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İsrail ordusunun geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Filistin Devlet Televizyonunun haberinde, İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaraladığı bir kadının öldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 302'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 12 Aralık'ta Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, 3 gün süren baskında 12 Filistinliyi öldürmüş, 20 evi bombalamış ve çoğunu sorguladıktan sonra serbest bıraktığı 700 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Burada sık sık baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgede meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

Kaynak: AA
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