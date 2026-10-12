İsrail'in Batı Şeria baskınlarında 4'ü kardeş en az 20 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria baskınlarında 4'ü kardeş en az 20 Filistinli gözaltına alındı

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İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4'ü kardeş, 5'i eski esir en az 20 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esirler Medya Ofisi, gözaltıların artmasının ve eski esirlerin hedef alınmasının takip ve baskı politikasının sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 4'ü kardeş, 5'i eski esir en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin doğusunda yer alan Cenata beldesi ile batısındaki Havsan köyüne düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Cenin kentinin batısındaki Zebuba köyünde bir Filistinli ile oğlunun, kentin güneyindeki Fahme köyünde 4 kardeşin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Nablus kentindeki Tur bölgesinden eski bir esirin, Usayrin ve El-Bazan köylerinden ise 3 gencin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Kalkilya kentinde 3'ü eski esir 4 Filistinliyi, Tulkerim kentinin kuzeyindeki Deyr el-Gusun beldesinde ise bir genci gözaltına aldığı belirtildi.

Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Beyt Rima beldesinde eski bir esirin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltıların artmasının ve eski esirlerin hedef alınmasının, baskınlar sırasında evlerin basılması ve ailelerin korkutulmasının Filistinlilere yönelik takip ve baskı politikasının sürdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Batı Şeria'da saldırılar ve gözaltılar arttı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarla eş zamanlı İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları 63 bini aştı.

Söz konusu saldırılar arasında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, evlerin ve diğer yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve gasbedilen Filistin topraklarında yeni yerleşim birimlerinin genişletilmesi bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 9 bin 350 Filistinli bulunuyor

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 350 Filistinli esir bulunuyor. Bunların 350'sini çocuklar, 90'ını ise kadınlar oluşturuyor.

İnsan hakları kuruluşları, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığını, bu koşullar nedeniyle onlarca esirin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaFilistinGüncelİsrailMedyaDünyaSon Dakika

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