İsrail'in Batı Şeria'da Baskınları Sürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusu da 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nablus'un güneybatısındaki Tel köyüne baskın düzenleyerek çok sayıda evi aradı ve evlerin içindeki eşyalara zarar verdi.

Baskında bir Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, Filistinliye ait araca da el koydu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında da bir genci gözaltına aldığını aktardı.

Nablus'ta ise yüzlerce Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, cuma sabahı İsrail ordusunun korumasında kentin güneyindeki Avarta köyüne baskın düzenledi.

Yerel kaynaklara göre, radikal İsrailliler köydeki İslami makamların bulunduğu alanlarda Yahudi dini ritüelleri gerçekleştirirken, İsrail ordusu ise köydeki evlerden birine el koyarak "askeri karargaha" dönüştürdü.

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin güneyinde yer alan El-Masara köyüne baskın düzenledi.

WAFA'ya göre askerler, serbest bırakıldıktan sonra sürgün edilen eski esir Muhammed Zevahire'nin evini aradı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde de çok sayıda askeri araçla Tubas'ın güneyindeki Tammun beldesine baskın düzenledi.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, askerler beldenin çeşitli noktalarında konuşlandı ve bir eve baskın düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kent, belde ve mülteci kamplarına yönelik İsrail baskınları ve gözaltılar, İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarındaki artışla eş zamanlı olarak devam ediyor.

Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlar, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşmış durumda.